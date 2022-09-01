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Общество1 сентября 2022 18:03

В Качканаре ищут пропавшего 87-летнего дедушку с котелком

О местонахождении пенсионера ничего неизвестно с 31 августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в коричневые вельветовые штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В день пропажи он был одет в коричневые вельветовые штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Качканаре ищут пропавшего Черных Геннадия Александровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 87-летнего пенсионера ничего неизвестно с 31 августа.

В день пропажи он был одет в коричневые вельветовые штаны, темно-серую кепку, черные резиновые сапоги и синюю рубашку. С собой у него были пластмассовое ведро, сумка через плечо и котелок.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: седой

Цвет глаз: серый

Дедушка нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому-либо известно о местонахождении Черных Геннадия Александровича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.