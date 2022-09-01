Фото: пресс-служба компании «Сима Ленд»

В Екатеринбурге сотни сотрудников «Сима Ленд» в честь первого сентября станцевали школьный вальс. Парни и девушки, одетые в строгий «белый верх-черный низ», кружились в главном офисе местной компании.

Завершал эту акцию уже традиционный проход молодого человека с девочкой на плече, только в роли первоклашки выступала взрослая сотрудница, наряженная в в форму, которую обычно надевают на последний звонок.

Напомним, в августе в Екатеринбурге открылся второй гипермаркет «Сима Ленд». Он находится в ТЦ VEER Mall на Эльмаше. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил представитель магазина.

- Это было чисто техническое открытие, - рассказали там.

Дата официального торжественного открытия пока неизвестна.

Ранее стало известно, что новые площадки компании «Сима Ленд» хотят построить в поселке Полевом и в районе поселка Патруши. Компания купила землю для строительства нового производственно-логистического комплекса.