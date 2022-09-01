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Происшествия1 сентября 2022 17:09

В уральской глубинке под Сысертью загорелся частный дом

На место приезжали восемь человек
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Кадниково, которое находится под Сысертью загорелся частный дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 сентября в 10:36 на улице Герцена.

- На площади 10 квадратных метров повреждены отделка и домашнее имущество частного жилого дома, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили огонь в 10:48, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 11:38. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.