В уральской глубинке под Сысертью загорелся частный дом

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Кадниково, которое находится под Сысертью загорелся частный дом. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 сентября в 10:36 на улице Герцена.

- На площади 10 квадратных метров повреждены отделка и домашнее имущество частного жилого дома, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили огонь в 10:48, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 11:38. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.