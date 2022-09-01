Предварительным виновником происшествия называют водителя Lada Priora. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Каменске-Уральском экипаж Росгвардии попал в аварию, когда спешил на вызов. Патрульная машина «ВАЗ-2114» столкнулась с отечественной легковушкой Lada Priora. ДТП произошло днем 1 сентября на пересечении улиц Каменская – Калинина.

Предварительным виновником происшествия называют водителя Lada Priora.

- По данному факту проводится проверка. Предварительно известно, что один из водителей не предоставил преимущество служебному автомобилю, двигавшемуся через перекресток на вызов по сигналу тревоги с включенными свето-звуковыми приборами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. Напомним, в Нижнем Тагиле в столкновении двух легковушек пострадали три человека, в том числе две семилетние девочки. Авария произошла 1 сентября на улице Газетной. Как оказалось, 65-летний водитель Chevrolet Niva не пропустил Nissan March, в котором и перевозили детей.