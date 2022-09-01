Это уже третий стадион в городе. Фото: Антон Шипулин

В Красноуральске открыли новый стадион у школы №1. Об этом на своей странице ВКонтакте написал депутат Свердловской области Антон Шипулин.

- Здесь и футбольное поле, и площадки для баскетбола и волейбола, и беговые дорожки и место для прыжков в длину. В общем все, что нужно! – написал Шипулин.

Это уже третий стадион в Красноуральске, еще два располагаются у школ под номерами шесть и восемь.

Ранее мы писали, что 1 сентября 2022 года впервые открылись двери в художественной школе №2 имени Г. С. Мосина в Академическом. На улице Академика Парина, 43 прошло торжественное открытие ДХШ. Это второй филиал школы, первый находится на Чапаева, 8а.