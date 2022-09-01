Региональные власти отметили, что зачислить учеников, прибывших из ДНР и ЛНР, в школы не составило труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 200 детей-беженцев из ДНР и ЛНР отправились в школы и садики Свердловской области. В основном семьи ребят разместили в Екатеринбурге и Нижних Сергах.

В региональном министерстве образования рассказали, что места в дошкольных учреждениях получили 45 малышей. В общеобразовательные организации зачислено 183 ребенка.

- Больше всего школьников из ДНР и ЛНР в Екатеринбурге, в разные школы города пошел 61 ребенок, из них шесть первоклассников. Немало школьников Донбасса и в Нижних Сергах – 50 детей, - заявили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Региональные власти отметили, что зачислить учеников, прибывших из ДНР и ЛНР, в школы не составило труда.