Участок будет закрыт до 6 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продлили ограничения на улице Гвардейская до 6 сентября. По данным постановления городской администрации, на участке от улицы Попова до улицы Индивидуальная пройдут ремонтные работы на теплотрассе.

Ранее мы писали, что дорожные рабочие на месяц перекроют участок трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган (Р-354). Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Ограничения будут действовать на 92 километре, где находится мост через реку Исеть. Там будут идти дорожные работы.