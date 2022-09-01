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Общество1 сентября 2022 15:43

В Нижнем Тагиле продлили ограничения на улице Гвардейская

Участок будет закрыт до 6 сентября
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Участок будет закрыт до 6 сентября.

Участок будет закрыт до 6 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продлили ограничения на улице Гвардейская до 6 сентября. По данным постановления городской администрации, на участке от улицы Попова до улицы Индивидуальная пройдут ремонтные работы на теплотрассе.

Ранее мы писали, что дорожные рабочие на месяц перекроют участок трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган (Р-354). Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Ограничения будут действовать на 92 километре, где находится мост через реку Исеть. Там будут идти дорожные работы.