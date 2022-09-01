В самолете «Уральских авиалиний» мальчик получил серьезный ожог, пролив на себя чай

В больнице у мальчика диагностировали ожог второй степени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура проверит компанию «Уральские авиалинии» после того, как в социальных сетях появилась о том, что ребенок получил серьезные ожоги при перелете по маршруту Екатеринбург - Сочи.

Как сообщила мама мальчика паблику «Типичный Екатеринбург», ребенку в самолете дали горячий чай, в какой-то момент он пролил жидкость на ногу. Проводники же предложили пострадавшему холодную салфетку. В больнице у мальчика диагностировали ожог второй степени.

- Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В «Уральских авиалиниях» от комментариев воздержались.