В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась школа № 23

В школе № 23 после капитального ремонта появились современные спортивные площадки и создана инклюзивная среда для детей с ОВЗ. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ко Дню знаний после капитального ремонта открылась школа № 23. После торжественной линейки все желающие могли осмотреть новые классы, спортзал, столовую, медиа-центр и школьные рекреации.

Кроме того, одной из достопримечательностей учебного заведения стал демидовский рельс 1896 года, который был обнаружен во время реконструкции. После этого раритет изъяли из стены здания.

- Было принято решение – один из рельсов сделать музейным экспонатом в школьном пространстве. В настоящее он находится в специальной застекленной нише второго этажа и напоминает учащимся о богатой истории учебного заведения, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что в школе № 23 после капитального ремонта появились современные спортивные площадки и создана инклюзивная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.