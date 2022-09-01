В Нижнем Тагиле в столкновении легковушек пострадали три человека, в том числе двое детей

Обе девочки сидели на задних пассажирских сидениях и были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в столкновении двух легковушек пострадали три человека, в том числе две семилетние девочки. Авария произошла 1 сентября на улице Газетной. Как оказалось, 65-летний водитель Chevrolet Niva не пропустил Nissan March, в котором и перевозили детей.

- В результате столкновения водитель автомобиля Chevrolet Niva не пострадал, а 28-летняя девушка за рулем Nissan March получила перелом руки. Ее семилетние пассажирки получили ушибы, одну из них госпитализировали, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Обе девочки сидели на задних пассажирских сидениях и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему им удалось избежать более серьезных травм. Автоинспекторы проверили водителей на состояние алкогольного опьянения, оба были трезвы.