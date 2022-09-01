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Происшествия1 сентября 2022 13:52

Жительница Екатеринбурга познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее

Он выхватил из рук горожанки четыре тысячи рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника

Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 45-летняя местная жительница во время распития алкоголя познакомилась со случайным прохожим. Он попросил вызвать ему такси и обокрал ее, сообщает городское УМВД.

- Женщина согласилась помочь и вытащила из сумки, которая находилась при ней, денежные средства. В этот момент мужчина выхватил из ее рук часть наличных и поспешил скрыться в направлении близлежащих дворов, - говорится в сообщении.

Мужчина похитил у горожанки четыре тысячи рублей. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника.

Силовики установили, что подозреваемым является 49-летний екатеринбуржец. Он уже был ранее судим за грабеж. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что успел потратить деньги. На фигуранта завели дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).