Жительница Екатеринбурга познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее

Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 45-летняя местная жительница во время распития алкоголя познакомилась со случайным прохожим. Он попросил вызвать ему такси и обокрал ее, сообщает городское УМВД.

- Женщина согласилась помочь и вытащила из сумки, которая находилась при ней, денежные средства. В этот момент мужчина выхватил из ее рук часть наличных и поспешил скрыться в направлении близлежащих дворов, - говорится в сообщении.

Мужчина похитил у горожанки четыре тысячи рублей. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника.

Силовики установили, что подозреваемым является 49-летний екатеринбуржец. Он уже был ранее судим за грабеж. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что успел потратить деньги. На фигуранта завели дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).