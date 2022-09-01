Перевозки пассажиров на СвЖД в августе выросли на 11,4%

Фото из архива РЖД

Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+11,8%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+4,7%). Пассажирооборот в августе 2022 года составил 896 млн пасс-км, что на 6,3% больше августа 2021 года.

За восемь месяцев (январь-август) 2022 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 19,5 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 14,6 млн пассажиров (+5,9%), в дальнем следовании – 4,9 млн (+10,5%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 8,8% и составил 5,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в августе 2022 года перевезено 106 млн пассажиров, что на 10,4% больше аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 92,4 млн пассажиров (+9,4%), в дальнем следовании – 13,6 млн (+18,1%). Пассажирооборот в августе 2022 года составил 16,5 млрд пасс-км, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Всего за восемь месяцев 2022 года перевезено 745,8 млн пассажиров (+7,1% к январю-августу 2021 года), из них в дальнем следовании – 74 млн пассажиров (+14,6%), в пригородном сообщении –671,8 млн (+6,4%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2022 года вырос на 15,6% к уровню прошлого года и составил 84,3 млрд пасс-км.