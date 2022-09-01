На трамвае Екатеринбург-Верхняя Пышма прокатились четыре тысячи человек

Власти ожидают, что на трамвае будут ездить по 11 тысяч пассажиров в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым трамваем, курсирующим от Екатеринбурга до Верхней Пышмы, за день прокатились четыре тысячи человек. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице «ВКонтакте».

- Нагрузка не пиковая, но работа только началась. Когда жители привыкнут к новому виду транспорта, то, по нашим подсчетам, на трамвае будут ездить по 11 тысяч пассажиров в сутки, -заявил он.

Новый маршрут запустили 31 августа 2022 года. Вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» курсируют от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше. Оплачивать проезд в трамвае можно с помощью валидатора. Стоимость проезда зависит от количества остановок - от 22 рублей до 38,5 рубля.