В Екатеринбурге осудили мужчину, который распространял наркотики в девяти регионах

Молодой человек забирал «закладки» с наркотиками и фасовал их на более мелкие партии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отправил в колонию строгого режима екатеринбуржца, который в составе банды, распространял наркотики на территории Свердловской, Челябинской областей, Пермского края и еще восьми регионов. Его обвинили в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере, а также в участии в преступном сообществе.

- В составе организованной группы он попытался сбыть наркотические вещества массой свыше трех килограммов и массой свыше 1,9 килограмма. Он вместе с подельником он изъял наркотики из тайников на территориях Сысертского района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек забирал «закладки» с наркотиками, фасовал их на более мелкие партии и раскладывал для продажи. Одну из доз нашли в машине BMW. В дальнейшем удалось установить 14 других участников банды.

По решению суда, екатеринбуржец проведет в колонии 18 лет. Приговор не вступил в законную силу.

- Дело состоит из 59 томов, проведено 63 различных экспертизы. Среди 15 задержанных оказались 2 женщины. 12 человек до суда были арестованы. Основная масса наркотиков общим весом свыше 18 килограммов была изъята в тайниках Сысертского района, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.