В одной из новостроек компании «Атомстройкомплекс» появилось гигантское граффити

Фото: Егор СОЛОВЬЕВ

Граффити длиной более 100 метров появилось на стене двухуровнего подземного паркинга. Оно просматривается из окон и радует жильцов при выходе во двор.

– Непросто было определиться с тематикой, ведь граффити – это не на день или два, а надолго. Оно должно органично вписаться в концепцию благоустройства, поднимать людям настроение, создавать комфорт, – комментирует директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина. – В итоге мы выбрали графическую абстракцию, подобрали для ее визуализации яркие краски. Стена паркинга, которая могла остаться лаконично серой, теперь получила новое содержание, оживила внутреннее пространство, добавила ему уникальности. Уже в ходе работы над граффити наши художники получили массу доброжелательных отзывов жильцов, спасибо!

Фото: Егор СОЛОВЬЕВ

На создание гигантского художественного полотна ушло более 100 литров краски. Жители микрорайона гордятся красочным нововведением и утверждают, что оно прекрасно вписалось в атмосферу жилого комплекса, соответствует темпераменту жильцов. Кроме того, на крыше двухэтажного паркинга строители оформили площадку для досуга: здесь появились клумбы, высажены большемерные деревья, установлены стильные светильники и скамьи, предусмотрены аккуратные дорожки для неспешных прогулок во дворе ЖК.