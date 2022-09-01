В Екатеринбурге 22-летний парень во время ссоры ударил ножом своего знакомого

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний парень во время ссоры ударил ножом своего 46-летнего знакомого. В полицию обратились медики городской больницы № 23, куда доставили пострадавшего. Врачи диагностировали у него проникающее ранение живота. Экспертиза показала, что ему нанесен тяжкий вред здоровью

- Полицейские в короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление житель Екатеринбурга, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек не стал отпираться и во всем признался. Он рассказал, что между ним и товарищем произошла словесная перепалка, постепенно конфликт перерос в драку, в ходе которой он и достал нож.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.