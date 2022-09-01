В Екатеринбурге самокатчик сбил четырехлетнюю девочку и уехал

После произошедшего парень отряхнулся, нахамил маме ребенка, после чего уехал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Восточной молодой человек на самокате сбил четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, все случилось вечером 30 августа недалеко от штаба военного округа.

Как пишут в паблике «Инцидент. Екатеринбург», после произошедшего парень отряхнулся, нахамил маме ребенка, после чего уехал. По предварительной информации, девочка травм не получила, однако она была в шоке от произошедшего.

Напомним, В ГИБДД по Свердловской области раскрыли, сколько аварий произошло за нынешний сезон электросамокатов. Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков заявил, что транспортные средства попадали ДТП более 30 раз, в которых один человек погиб и 32 человека оказались ранены.