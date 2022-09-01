Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 11:30

В Екатеринбурге самокатчик сбил четырехлетнюю девочку и уехал

Инцидент произошел на улице Восточной
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После произошедшего парень отряхнулся, нахамил маме ребенка, после чего уехал

После произошедшего парень отряхнулся, нахамил маме ребенка, после чего уехал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Восточной молодой человек на самокате сбил четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, все случилось вечером 30 августа недалеко от штаба военного округа.

Как пишут в паблике «Инцидент. Екатеринбург», после произошедшего парень отряхнулся, нахамил маме ребенка, после чего уехал. По предварительной информации, девочка травм не получила, однако она была в шоке от произошедшего.

Напомним, В ГИБДД по Свердловской области раскрыли, сколько аварий произошло за нынешний сезон электросамокатов. Временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков заявил, что транспортные средства попадали ДТП более 30 раз, в которых один человек погиб и 32 человека оказались ранены.