ФСБ заблокировала строительство поселка для многодетных семей в Екатеринбурге

при этом мэрия согласовала проект застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пайщики ЖСК «Георгиевский», куда вошли бюджетники и многодетные семьи, не могут добиться от ФСБ согласования строительства домов неподалеку от военного объекта. Об этом сообщает 66.RU.

Кооперативу выделили 17 гектаров в районе Истока в 2017 году. Территорию поделили на 83 участка. На одну подготовку к строительству вложили порядка 45 миллионов рублей. Члены ЖСК за свой счет отсыпали дорогу и сделали разметку.

В октябре 2019 года мэрия утвердила план застройки поселка. Началась закупка строительных материалов и выбор подрядчиков. Вместе с этим пайщики согласовали проект с расположенной рядом войсковой частью и Росавиацией, так как неподалеку находится аэропорт Кольцово.

Тогда же члены ЖСК узнали, что им нужно согласовывать свои участки ФСБ. Ведомство отказало им в этом, ссылаясь на то, что дома будут мешать нормальному функционированию военного объекта. Пайщики уже пробовали обращаться в суд, но им отказали в иске.

- Многие люди продали квартиры, взяли кредиты и закопали миллионы рублей в тепловой контур дома. Мы передали в муниципальную собственность землю, отводимую под дорожную сеть, и начали строительство линии электропередачи к каждому участку, - рассказала председатель ЖСК «Георгиевский» Ольга Путинцева.

В УФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» отказались комментировать ситуацию.