Уральские первокурсники получат стипендию в 10 тысяч рублей

Весь первый семестр студенты будут получать хорошие деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал студенческую программу «Кампус». Среди мер поддержки студентам в регионе будут новая стипендиальная программа: в первом семестре первокурсники получат по 10 000 рублей, а в следующих семестрах получать повышенную стипендию будут отличники и хорошисты.

- Презентовал студентам вузов Екатеринбурга проект «Кампус». Мы разрабатываем целую систему поддержки молодых людей. Первый этап должен заработать уже 1 января 2023 года — появятся областные стипендии для студентов и приложение со скидками. Кажется, ребята оценили проект позитивно, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Также для уральских студентов появятся льготные кредиты на обучение, процентная ставка по которым будет компенсироваться в течение всего периода обучения. Сейчас в проекте разрабатывают программу строительства арендного жилья для студентов.

Среди остальных бонусов, в «Кампус» вошли скидки на посещение кафе и ресторанов, театров и спортзалов. Кроме того, для работы в вузах будут приглашены звезды российской науки.

О том, что в Свердловской области готовят запуск специальной программы для студентов, стало известно в конце июня этого года. Тогда «Кампус» было рабочим названием. По мнению Евгения Куйвашева, новые меры поддержки привлекут в Екатеринбург студентов не только со всей России, но и из других стран.