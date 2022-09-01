ВТБ: объем заявок на льготную ипотеку для строительства загородных домов превысил 10 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В августе ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости. Льготная программа позволяет привлечь финансирование для строительства частного дома тем, кто планирует выполнить большинство работ самостоятельно. Получить средства россияне смогут по фиксированной ставке от 6,3% годовых.

«Частное домостроение в России обладает значительным потенциалом. По оценкам ВЦИОМ и ДОМ.РФ, сегодня около трети желающих приобрести свой дом в ипотеку не хотят привлекать к процессу профессиональных застройщиков. Поэтому в начале августа мы распространили условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения недвижимости. Ее условия максимально комфортны для потребителей: предоставлять подробную смету или искать поручителей не нужно, а процентная ставка – даже ниже, чем по стандартным программам», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Для получения кредитных средств необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Подробная смета, а также поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются. Минимальная ставка 6,3% по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения – дом.

Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 12 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей в других субъектах РФ. Средства возможно получить на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или в офисах банка.

В ВТБ приобрести на льготных условиях также возможно коттедж или таунхаус с земельным участком от застройщика. В рамках ипотеки с господдержкой финансирование доступно в размере до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение максимальной суммы кредита до 30 и 15 млн рублей соответственно. Минимальная ставка составляет 6,7% годовых на весь срок кредита.