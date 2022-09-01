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Общество1 сентября 2022 10:33

На остановке «Дом художника» установили навес

До этого пассажиры ожидали свой маршрут на тротуаре
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

На трамвайной остановке на улице Луначарского в сторону ЦПКиО установили навес. Об этом рассказали в администрации города.

- Остановочный навес позволит привлечь внимание водителей, что скажется на повышении безопасности при высадке и посадке пассажиров, - отметили в пресс-службе мэрии. - Особенно актуальна установка навеса с наступлением нового учебного года.

До этого пассажирам приходилось ждать свой маршрут на тротуаре и выходить на проезжую часть, когда трамвай подъезжал у остановке.