В детском саду Екатеринбурга травмировался пятилетний мальчик

Следователи опросят родителей мальчика и сотрудников детсада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду в Чкаловском районе Екатеринбурга травмировался пятилетний мальчик. Следователи проводят проверку.

- Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится проверка сообщения о травмировании пятилетнего мальчика в детском саду, - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас специалистами выясняются все обстоятельства инцидента. Для этого будут опрошены родители пострадавшего ребенка и представители детского сада. Следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. Также выполняются другие мероприятия, по итогам которых будет дана объективная правовая оценка.

Напомним, ранее мы писали, что в Кушве детсад выплатил компенсацию малышу за удар об угол деревянного игрушечного домика. Инцидент произошел в июле 2021 года, когда малыш играл в дошкольном учреждении. Ребенок получил ушибленную рану головы.