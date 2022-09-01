Свердловскую область накроют ливни с градом и сильным ветром

Первые дни осени в Свердловской области будут дождливыми и ветреными Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается непогода. Синоптики Уральского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. По их данным, днем, 2 сентября, местами по региону ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели также предупреждают свердловчан об ухудшении погодных условий и просят не пренебрегать мерами безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупредила о резкой смене погоды в Екатеринбурге в начале сентября. В пятницу, 2 сентября, в ночное время столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, на севере до +6, в дневное на юге от +25 до +30 градусов, на севере от +14 до +19 градусов.