Мэр Екатеринбурга сделал подарки школьникам с Донбасса

Глава города передал подарки детям беженцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сделал подарки школьникам с Донбасса. Об этом сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

- Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности и пожелал успехов в учебе, - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге гимназия № 25 и школа № 113 приняла 1 сентября 11 учеников. Дети не смогли учиться дома из-за сложной обстановки и приехали в столицу Урала.

Ранее рассказала замглавы города Екатерина Сибирцева рассказала, как будут учиться дети беженцев с Донбасса. По ее словам, всех приехавших детей устроили в городские школы.