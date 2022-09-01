Движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган ограничат на месяц

Ограничения будут действовать на 92 километре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожные рабочие на месяц перекроют участок трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган (Р-354). Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Ограничения будут действовать на 92 километре, где находится мост через реку Исеть. Там будут идти дорожные работы.

- Объезд будет организован через город Каменск-Уральский, - заявили в ведомстве.

Движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в 2022 году перекрывали в январе. Тогда на железнодорожном переезде на 55 километре трассы шли плановые аварийные работы. Движение было ограничено с 20:00 17 января до 06:00 18 января. Участок на железнодорожном переезде был закрыт с 20:00 20 января до 06:00 21 января.