Липовая аллея и цветник были представлены ландшафтным бюро Urban Green Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии рассказали, что будет с липовой аллеей и цветником после «Атмофеста», который завершился 21 августа.

- Липовая аллея в скором времени украсит двор Детской городской клинической больницы № 9 на улице Решетская, 51, а цветник переедет на территорию школы № 165 на улице Садовая, 18.

Липовая аллея и цветник были представлены ландшафтным бюро Urban Green. В последнем были использованы в том числе луговик дернистый, шалфей дубравный, кошачья мята и флоксы. По словам авторов проекта, все растения неприхотливы и не требуют особенного ухода, поэтому будущим владельцам цветника будет легко поддерживать его изначальный вид.

Напомним, что IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» прошел с 12 по 21 августа. За несколько дней его посетило больше 55 тысяч посетителей.

Остальные сады переедут на постоянное «место жительства» в школу-интернат № 10, Екатеринбургскую школу-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, в гимназию № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева», Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» и Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр.