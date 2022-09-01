В Нижнем Тагиле перед окончательным закрытием открылся H&M

Магазин устроил финальную распродажу без скидок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие в последний день лета магазина H&M в Нижнем Тагиле не вызвало большого ажиотажа. Магазин устроил финальную распродажу в торговом центре Depo перед окончательным уходом с российского рынка, но цены на товары в торговой точке снижать не стали. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

По словам горожан, на входе в магазин H&M есть небольшая очередь, есть такая же очередь и в примерочные, однако на кассах давки и очередей нет.

Магазины шведского бренда H&M закрылись в России в марте, летом было объявлено об окончательном уходе с российского рынка. После этого магазины стали открывать для финальной распродажи без скидок.