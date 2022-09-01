Светофоры подарили городу на юбилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле установили 35 современных светофоров. Их подарило городу на 300-летие Уральское предприятие. Светофоры появились на перекрестке проспекта Ленина и улиц Пархоменко и Вязовской, а также пешеходных переходах на улицах Ленина и Металлургов.

- Надеемся, что новые светотехнические технологии помогут повысить уровень комфорта и безопасности городской среды, - рассказал генеральный директор Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) «Швабе» Анатолий Слудных.

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что новое оборудование отвечает всем стандартам национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что «Швабе» в Нижнем Тагиле с 2014 года реализует программу «Светлый город». На сегодняшний день в рамках проекта установлено порядка 10 тысяч опор освещения и свыше 16 тысяч светильников.