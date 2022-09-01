На Ямале подорожали спички, мыло и лук

Большинство позиций поднялись в цене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты окружного департамента экономики Ямала посчитали, какие товары в регионе подешевели, а какие – подорожали с начала 2022 года. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Так, например, спички подорожали на 77,9%, туалетное мыло – на 49%, а репчатый лук – на 47%. Также стали дороже маргарин (+41,2%), хозяйственное мыло (+38,2%), сахар (+34,9%), печенье (+32%), иномарки, собранные на российских заводах – на 28,3%, отечественные легковые автомобили – на 26%, стиральный порошок – на 25,6%, молоко – на 24,2%.

Между тем, в регионе на 50% подешевела капуста, цена на картофель снизилась на 16,35%, а морковь стала дешевле почти на 6%.