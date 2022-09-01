В Исеть запустили большой светящийся мозг

Арт-объект плавает там поверхности пруда. Фото: паблик «Жизнь в Екатеринбурге» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в акваторию Исети запустили арт-объект в виде светящегося мозга. Он плавает там на поверхности пруда. Это сделала команда паблика «Жизнь в Екатеринбурге» во «ВКонтакте».

- Мы долго думали, как поздравить город с праздником знаний, а что, как ни мозг определяет силу знаний? - написали они.

Команда рассказала, что мозг запустили в Исеть в ночь на 1 сентября.

Ранее, вечером 29 июля, на поверхности Исети появилась луна. Ее «украли» и разместили на воде напротив штаб-квартиры РМК уличные художники Рома Инк, Горе Егор и 357Ural. Новую работу они назвали «Суперлуние».