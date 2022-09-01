Больше тысячи уральских школьников намерены подрабатывать в учебном году

В среднем школьники получали летом 2022 года по 20 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время учебного года больше тысячи школьников в Свердловской области намерены подрабатывать на регулярной основе. Летом число несовершеннолетних соискателей в регионе превышало 8 тысяч. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу HH.ru.

Самой популярной профессией среди старшеклассников является бармен или официант – 11% резюме, вторую позицию занимает «Продавец» - 10%, на третьей строчке – «Промоутер» - 9,9%.

Также школьники готовы работать упаковщиками и операторами call-центра – 4,5% и 3,3% соответственно.

Подростки летом 2022 года рассчитывали на средний заработок в 20 тысяч рублей в месяц.