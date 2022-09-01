На Урале продавца приговорили к обязательным работам из-за кражи 100 тысяч у пенсионерки

Бабушка познакомилась со злоумышленницей в магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском продавца приговорили к обязательным работам из-за кражи 100 тысяч у пенсионерки.

- Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что 84-летняя бабушка случайно познакомилась с продавцом Мавзуной Шароповой в магазине в августе 2021 года. Пенсионерка один раз пригласила к себе женщину в гости, а та стала приходить к ней регулярно.

Бабушка стала доверять Мавзуне и рассказала, что в верхнем ящике комода в красном конверте хранит накопления. Узнав это, женщина стала ежедневно похищать из него суммы в размере от 20 до 25 тысяч рублей. В общей сложности она похитила 100 тысяч рублей.

Березовский городской суд назначил Мавзуне Шароповой 250 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.