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Общество1 сентября 2022 7:06

Губернатор Куйвашев провел урок для старшеклассников в Березовском

Он рассказал им, за что любит Урал
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Глава региона провел урок для учеников 10 класса

Глава региона провел урок для учеников 10 класса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 сентября провел урок для учеников 10 класса в новой школе № 55 в Березовском. Он рассказал, за что любит регион, сообщает департамент информационной политики.

- Я верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребенок родился на Урале. У нас самое большое количество талантливых детей. Главное — вовремя разглядеть в ребенке потенциал, - заявил Куйвашев на торжественной линейке.

Глава региона провел урок в рамках федерального проекта «Разговоры о важном». Школа № 55 открыла свои двери для учеников 1 сентября 2022 года. Ее построили в рамках нацпроекта «Образование» на бюджетные средства. В ней есть центр детских инициатив, сенсорная комната и специальный зал для скалолазания. Также построены современные столовая, спортивный зал и библиотека.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД организуют дежурство возле каждой школы 1 сентября в Екатеринбурге. Инспекторы будут нести службу с самого утра и до окончания праздничных мероприятий.