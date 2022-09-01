Губернатор Куйвашев провел урок для старшеклассников в Березовском

Глава региона провел урок для учеников 10 класса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 сентября провел урок для учеников 10 класса в новой школе № 55 в Березовском. Он рассказал, за что любит регион, сообщает департамент информационной политики.

- Я верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребенок родился на Урале. У нас самое большое количество талантливых детей. Главное — вовремя разглядеть в ребенке потенциал, - заявил Куйвашев на торжественной линейке.

Глава региона провел урок в рамках федерального проекта «Разговоры о важном». Школа № 55 открыла свои двери для учеников 1 сентября 2022 года. Ее построили в рамках нацпроекта «Образование» на бюджетные средства. В ней есть центр детских инициатив, сенсорная комната и специальный зал для скалолазания. Также построены современные столовая, спортивный зал и библиотека.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД организуют дежурство возле каждой школы 1 сентября в Екатеринбурге. Инспекторы будут нести службу с самого утра и до окончания праздничных мероприятий.