В Екатеринбурге 27,5 тысячам должникам могут ограничить горячую воду

Чтобы избежать ограничения и судебных разбирательств, должникам необходимо погасить имеющуюся задолженность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут ограничить горячую воду 27,5 тысячам должникам за тепло. Общая задолженность екатеринбуржцев составляет 612,7 миллионов рублей. Самый крупный долг у жителя Чкаловского района - более 600 тысяч рублей.

- Игнорируя уведомления энергетиков, должники рискуют остаются без горячей воды, помимо основной суммы задолженности им придется оплатить и расходы на повторное подключение, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Чтобы избежать ограничения и судебных разбирательств, должникам необходимо погасить имеющуюся задолженность. Энергетики напоминают, что за долги может быть также вынесено постановление о запрете на распоряжение движимым и недвижимым имуществом, а также запрет на выезд за границу.