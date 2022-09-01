На Эльмаше ночью вспыхнуло заброшенное здание

С огнем боролись четыре единицы техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 августа около 22:30 вспыхнуло заброшенное здание на улице Баумана. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 150 квадратных метров повреждены: внутренняя отделка, чердачное перекрытие, кровля неэксплуатируемого здания, - говорится в сообщении.

С огнем боролись четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 22:55 пламя удалось локализовать, а в 23:50 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 08:30.

Ранее, утром 31 августа, на Сортировке сгорел заброшенный дом. Жители дома на Крупносортщиков, 6 почувствовали запах гари и увидели из окон пожар и вызвали пожарных. По словам очевидцев, специалисты приехали спустя 10 минут после вызова, но у дома к тому моменту уже полностью сгорела крыша.