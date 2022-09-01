В Екатеринбурге решат судьбу банды, обналичившей десятки миллионов

Заседание суда назначено на 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 1 сентября Октябрьский районный суд вынесет приговор шести членам банды, которую обвиняют в обналичивании через фирмы-однодневки десятков миллионов рублей. Пять мужчин и одну женщину обвиняют ст. 172 ч. 2 п. а,б УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Дело начали расследовать еще в 2018 году. А в суд оно поступило в 2020 году. По версии следствия, преступной деятельностью члены ОПГ занимались с ноября 2018 по август 2019 года. Они осуществляли финансовые операции без лицензии, в том числе «обнал».

- Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — это обвинительное заключение, – рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным источника «КП-Екатеринбург», банда получила с незаконных операций 12,8 миллиона рублей дохода. По его словам, организатором в ней выступал 37-летний Андрей Вяткин. Также в ОПГ входили 33-летний Евгений Глованов, 27-летний Марат Дуалетов, 37-летняя Елена Махнычева, 27-летний Евгений Кулагин и 24-летний Андрей Пивоваров. Преступную схему раскрыли сотрудники региональной ФСБ.