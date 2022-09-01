Змея напугала детей на площадке в Среднеуральске

Змея ползала по детской площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Змея напугала ребят, ползая на детской площадке. Инцидент произошел возле дома на Северных Воротах, 7 в районе ЖК «Золотая горка» в Среднеуральске накануне, 31 августа. Об этом пишет E1.RU.

Несмотря на то, что гадюка уползла, заметив людей, родители теперь боятся отпускать детей одних на площадку.

Напомним, в Екатеринбурге недавно местный житель умер от укуса ядовитой змеи. Предположительно, мужчина разбирал строительный мусор, когда на него напала гадюка.