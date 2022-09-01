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Общество1 сентября 2022 3:16

Сотрудники ГИБДД будут дежурить возле каждой школы 1 сентября в Екатеринбурге

Инспекторы напомнят детям о правилах дорожного движения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД организуют дежурство возле каждой школы 1 сентября в Екатеринбурге. Инспекторы будут нести службу с самого утра и до окончания праздничных мероприятий.

- Вблизи каждой образовательной организации будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и строгого следования безопасному маршруту от дома до школы.

В День знаний к обучению в школах Екатеринбурга приступят свыше 200 тысяч учеников, из них 20 тысяч - первоклассники. В городской Госавтоинспекции призывают водителей быть особенно внимательными при проезде участков дорог, где находятся школы и детские организации.