В поселке Шабровском пропали два девятилетних мальчика

К поискам детей подключили полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Шабровском Чкаловского района Екатеринбурга 31 августа пропали два девятилетних мальчика. Гуфранова Кирилла и Петрова Диму разыскивают волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские.

Кирилл носит очки с диоптриями в металлической оправе золотистого цвета. В день пропажи он был одет в клетчатую рубашку, серые шорты и темно-серые кеды. С собой него была темно-серая барсетка.

Фото: ПСО Прорыв

Дмитрий был одет в темно-зеленую футболку, шорты цвета хаки и синие кроссовки. Остальные приметы мальчиков указаны в ориентировке.

Фото: ПСО Прорыв

Если вы знаете, где они могут находиться, позвоните руководителю отряда Наталии по телефону 89000440220 или координатору поиска Игорю 89623165542. Также о местонахождении детей можно сообщить в отдел полиции №12 по телефонам 8(343)356-42-12 либо 102 (02).