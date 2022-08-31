В Каменске-Уральском из-за ремонта теплотрассы закроют движение по улице Шестакова

Ограничения будут действовать с 5 по 9 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 5 по 9 сентября перекроют участок на улице Шестакова. Об этом сообщили в городской мэрии.

- В районе жилых домов № 22 и №20 по улице Челябинская будет ограничено движение автотранспорта в связи с работами по ремонту теплотрассы, - сообщили в Администрации Каменска-Уральского.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге рабочие перекроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет о четной стороне проезжей части от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина.

Улицу перекроют рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 15 сентября до 15 ноября 2022 года.