В Екатеринбурге мужчина украл с прилавка магазина продукты

Вором оказался 29-летний ранее несудимый мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге мужчина украл с прилавка магазина на Сортировке продукты на три тысячи рублей. Как сообщает городское УМВД, злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, схватил товар и убежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. Накануне оперативники задержали подозреваемого в хищении продуктов, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Вором оказался 29-летний ранее несудимый мужчина, на него заведено уголовное дело по части 1 статье 158 УК Российской Федерации «Кража». По данному дело проводится расследование.