В Кушве вспыхнула квартира в жилом доме

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Кушве на улице Кооперативная загорелась квартира в жилом доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 31 августа в 16:05.

- На площади 30 квадратных метров повреждены: стены, пол, домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили пламя в 16:28, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:00. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.