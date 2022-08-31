В Екатеринбурге местный житель жестоко избил женщину на улице и сбежал

Разговор на повышенных тонах завершился тем, что злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 48-летний местный житель, который ранее не имел проблем с полицией, жестоко избил на улице 56-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в городскую больницу № 23, там у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом скуловой кости, ушибы.

- Медики после поступления пациентки обратились в полицию. Под подозрение попал несудимый екатеринбуржец. Он не стал отпираться и сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что с пострадавшей у него произошел словесный конфликт, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Разговор на повышенных тонах завершился тем, что злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове. Как только она упала и потеряла сознание, уралец поспешил скрыться. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.