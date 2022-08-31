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Происшествия31 августа 2022 17:33

В Екатеринбурге местный житель жестоко избил женщину на улице и сбежал

Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы, переломом и ушибами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Разговор на повышенных тонах завершился тем, что злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове

Разговор на повышенных тонах завершился тем, что злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 48-летний местный житель, который ранее не имел проблем с полицией, жестоко избил на улице 56-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в городскую больницу № 23, там у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом скуловой кости, ушибы.

- Медики после поступления пациентки обратились в полицию. Под подозрение попал несудимый екатеринбуржец. Он не стал отпираться и сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что с пострадавшей у него произошел словесный конфликт, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Разговор на повышенных тонах завершился тем, что злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове. Как только она упала и потеряла сознание, уралец поспешил скрыться. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.