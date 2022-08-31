В преддверии 1 сентября в школе Нижнего Тагила открылся новый кадетский класс

Клятву кадета зачитал классный руководитель ребят и ветеран боевых действий Виталий Воротников. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле в школе № 56 в преддверии 1 сентября открылся еще один кадетский класс. 20 пятиклассников торжественно посвятили представители администрации города, а также силовых ведомств и военно-патриотического клуба.

- Вы выбрали особую образовательную стезю. Ее цель - не только научиться защищать свою страну, но и получить знания, которые будут востребованы во многих отраслях. Сегодня самая главная для вас задача – хорошо учиться, - заявила директор школы Екатерина Лаврова

Клятву кадета зачитал классный руководитель ребят и ветеран боевых действий Виталий Воротников.

- После торжественного обещания верно и самоотверженно служить своему Отечеству двадцать учащихся 5 «Б» класса получили из рук почетных гостей свои первые погоны, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.