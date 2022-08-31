Постановление подписал мэр города. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Каменске-Уральском 1 сентября ограничат продажу алкоголя на территориях, которые находятся рядом со школами и учреждениями культуры, где будут организованы школьные праздники.

По данным городской Администрации, постановление подписал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

- 1 сентября в городе почти 20 000 школьников, которым нужно подавать правильный пример, а распитие спиртных напитков никак не вписывается в образец хорошего поведения, - сообщили в мэрии.

Напомним, что главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» о том, какая погода ожидается в День знаний 1 сентября 2022 года в столице Среднего Урала.