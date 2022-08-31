В Екатеринбурге родители учеников выступили против запрета использовать телефоны на уроках

Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители учеников выступили против запрета использовать мобильные телефоны на уроках. Накануне такие ограничения ввели в министерстве просвещения, они будут действовать уже с 1 сентября, норму уже прописали в санитарных правилах для школ.

- В Екатеринбурге практически 6 из 10 родителей против новой нормы (58%). За – 28%, причем больше всего сторонников – среди отцов (42% против 30% среди матерей), - рассказывают специалисты SuperJob, которые и проводили исследование.

Противоположная ситуация сложилась среди учителей, 54% опрошенных выступили за запрет гаджетов. Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов, а вот не одобряют инициативу Минпросвещения 31% респондентов.