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Общество31 августа 2022 16:28

В Екатеринбурге родители учеников выступили против запрета использовать телефоны на уроках

Противоположная ситуация сложилась среди учителей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов

Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители учеников выступили против запрета использовать мобильные телефоны на уроках. Накануне такие ограничения ввели в министерстве просвещения, они будут действовать уже с 1 сентября, норму уже прописали в санитарных правилах для школ.

- В Екатеринбурге практически 6 из 10 родителей против новой нормы (58%). За – 28%, причем больше всего сторонников – среди отцов (42% против 30% среди матерей), - рассказывают специалисты SuperJob, которые и проводили исследование.

Противоположная ситуация сложилась среди учителей, 54% опрошенных выступили за запрет гаджетов. Наиболее активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов, а вот не одобряют инициативу Минпросвещения 31% респондентов.