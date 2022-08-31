У неизвестного на подбородке и животе шрамы. Фото: МО МВД России «Заречный»

Полиция Заречного устанавливает личность мужчины, который умер в реанимации. Данным городской полиции, неизвестный был одет в черные кроссовки 41 размера, синее трико с тремя белыми лампасами и белую футболку с красными полосками.

- На вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 173 см, короткая стрижка темно-русого цвета с залысинами, на лице имеется усы и борода, также в нижней части подбородка с левой стороны имеется шрам около 7 сантиметров, в нижней части живота с правой стороны имеется шрам около 4 сантиметров, - сообщили в МО МВД России «Заречный».

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