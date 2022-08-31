На трассе под Екатеринбургом водитель люксовой иномарки погиб в столкновении с «КАМАЗом»

Водитель «Кадиллака» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Екатеринбургом 51-летний водитель люксовой иномарки Cadillac погиб в столкновении с «КАМАЗом». Мужчина ехал из Режа, он выехал на дорогу с односторонним движением, несмотря на то, что там висел знак «Движение запрещено», и влетел во встречный большегруз.

- После столкновения кроссовер с прицепом, груженым лодкой, опрокинулся, а грузовой автомобиль съехал в правый кювет. Водитель «Кадиллака» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина за рулем грузовика в аварии не пострадал. Известно, что погибший имел 31-летний водительский стаж, за это время его 21 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев ДТП, им предстоит установить точную причину инцидента. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.