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Общество31 августа 2022 14:37

В Екатеринбурге в канун дня знаний автомобилисты встали в глухие пробки

Особенно затруднено движение на центральных улицах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уровень заторов оценили в восемь баллов. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Уровень заторов оценили в восемь баллов. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

В Екатеринбурге в канун дня знаний автомобилисты встали в глухие пробки. Сервис «Яндекс-Пробки» оценил уровень заторов в восемь баллов. Особенно затруднено движение на центральных улицах.

Владельцы машин не могут проехать по проспекту Ленина, улице Восточной, Московской, Челюскинцев, Уральской. Возможной причиной этого мог стать мощный ливень, который обрушился на город днем 31 августа.

Улицы города затопило. Кстати, синоптики предупреждали, что в среду в уральской столице ожидаются сильные дожди, порывистый ветер, гроза и даже град. При этом цены на такси из-за непогоды моментально взлетели.