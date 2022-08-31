Следующий матч в кубке России «шмели» проведут против ЦСКА 14 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене одержал победу в первом туре кубка России. Подопечные Виктора Гончаренко смогли обыграть серебряного призера РПЛ прошлого сезона «Сочи» со счетом 2:0. Примечательно, что в новом сезоне «шмели» еще ни разу не побеждали.

На счету уральцев единственная ничья и один набранный балл при шести поражениях. Последний раз футболисты из Екатеринбурга разгромно проиграли питерскому «Зениту» со счетом 0:4.

Сегодня же забитым голом отметился Александр Юшин, он открыл счет уже на седьмой минуте. На 49 минуте у Рамазана Гаджимурадова был шанс удвоить преимущество, однако из-за офсайда судья отменил взятие ворот.

Окончательный счет в матче установил Игорь Юрганов из «Сочи», на 58 минуте он по ошибке забил автогол. Следующий матч в кубке России «шмели» проведут против ЦСКА 14 сентября.